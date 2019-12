Możemy go deptać, a on i tak będzie dla nas przyjazny. To chodnik na miarę XXI wieku

Wygląda niepozornie, jak zwykła betonowa płyta. Ale to pozory, bo ten szary materiał zawiera w sobie czynnik niemal magiczny. Zwykła betonowa płyta umie zjadać i trawić trucizn, a potem ich wypluwać w formie zupełnie niegroźnych substancji. Chodnik z takiego materiału powstaje na warszawskim Żoliborzu.

W Warszawie powstaje coraz więcej chodników pochłaniających smog. Ostatnio otoczono nim jeden z nowoczesnych biurowców. Kostkę do chodnika wyprodukowała giełdowa spółka Libet.

Zastosowanie tego materiału wpływa korzystnie na redukcję tlenków azotu NOx w powietrzu. To bardzo toksyczne związki. Oznaczane są jako NOx, gdzie symbol x zastępuje zmienną liczbę atomów tlenu. NOx-y powodują choroby płuc i układu oddechowego , w tym astmę i nowotwory . Jedną z najbardziej istotnych przyczyn powstawania NOx-ów są samochody. Jednym słowem NOx to po prostu smog.

Ta sama substancja przyczynia się do zwiększania ilości ozonu w atmosferze. Chociaż to tylko specyficzna odmiana tlenu, jest groźna dla naszego zdrowia. Oddziaływanie ozonu, głównego składnika miejskiego smogu, jest najbardziej niebezpieczne latem w ciągu dnia, ponieważ jego powstawaniu sprzyja duże nasłonecznienie i wysoka temperatura otoczenia. Ozon nawet w niewielkich stężeniach wzmaga dolegliwości u osób z chorobami układu oddechowego . Wywołuje też problemy z oddychaniem u osób zdrowych.

Materiał, którego użyto do produkcji chodnika pod wpływem promieni słonecznych ulega aktywacji. Zaczynają się proces, które "zjadają" smog. Ostateczny proces oczyszczania następuje wraz z deszczem. Woda sprawia, że w uproszczeniu złapany przez chodnik smog, zaczyna rozkładać szkodliwe substancje. W efekcie powstaje czystsze powietrze.

Co ważne chodnik nie działa tak tylko przez rok czy dwa. Producent deklaruje, że procesy są długotrwałe i stale odnawialne.

To nie pierwsze takie rozwiązanie w Warszawie. Zjawisko fotokatalizy do oczyszczania powietrza działa także na chodniku w pobliżu Ronda Daszyńskiego w Warszawie. Efekty? Badania wskazują, że w okolicy stężenie szkodliwych substancji spadło o 30 proc.

Co ciekawe – nowe materiały mogą przyjmować dowolne formy. Betonowe płyty, płytki, kostki – wszystko, co znamy. Są przy tym mniej więcej o 50 proc. droższe od tradycyjnych. Wbrew pozorom nie oznacza to jakichś wielkich pieniędzy. Większość kosztów pochłania kładzenie nowych chodników.