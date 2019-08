MSC Gülsün w Polsce. Największy kontenerowiec świata wpłynął do Gdańska

Największy kontenerowiec świata - MSC Gülsün - wpłynął w piątek po południu do portu w Gdańsku. Jest w trakcie swojego pierwszego rejsu. Majestatyczny manewr wchodzenia do portu można było zobaczyć z plaży Stogi.

MSC Gülsün to prawdziwy gigant. Jego pojemność to 23,7 tysiąca 20-stopowych kontenerów (standardowa miara pojemności frachtowców). To również największy kontenerowiec, który odwiedził Polskę. Poprzedni OOCL Hong Kong mógł pochwalić się pojemnością ok. 21,4 tysiąca kontenerów.