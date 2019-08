Tak wygląda największy kontenerowiec na świecie MSC Gülsün. W piątek wpłynie do Polski

MSC Gülsün to gigant wśród światowych kontenerowców. Już w piątek chętni będą mogli sami ocenić jego rozmiary, ponieważ odwiedzi on Gdańsk. Już same zdjęcia frachtowca robią wrażenie.

Tak wygląda największy kontenerowiec świata MSC Gülsün (Materiały prasowe, Fot: Mediterranean Shipping Company)

MSC Gülsün to obecnie największy kontenerowiec na świecie. Jego pojemność wynosi 23,7 tysiąca 20-stopowych kontenerów (taka jest standardowa miara pojemności frachtowców). Zbudowany został w tym roku przez koreańską stocznię Samsung Heavy Industries.

Kontenerowiec jest w trakcie swojego pierwszego w historii rejsu. Odwiedził już Chiny i Malezję, a w Europie Hiszpanię i Niemcy. Teraz płynie w kierunku terminala DCT Gdańsk, a jego wizytę będzie można oglądać od piątku od godz. 16.

Zainteresowani będą mogli go jednak zobaczyć tylko z miejskiej plaży, dlatego będą musieli się też na niej wcześniej pojawić. Jeżeli nie dopisze pogoda, to może się okazać, że chętni nie zobaczą całego ogromu statku. Dlatego warto zobaczyć jak prezentuje się na zdjęciach.

Towarowiec należy do Mediterranean Shipping Company, spółki ze Szwajcarii. Pływa pod panamską banderą.