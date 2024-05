Myślisz, że jesteś klasą średnią? Musisz zarabiać co najmniej tyle

Problem z tym wskaźnikiem polega na tym, że nie odzwierciedla on zarobków większości pracowników, gdyż GUS uwzględnia jedynie pensje firm zatrudniających co najmniej 10 osób, co stanowi jedynie niespełna 38 proc. wszystkich pracowników. Pomijani są m.in. mniejsi przedsiębiorcy oraz pracownicy sektora publicznego.