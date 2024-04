Zatrudnisz się w tym zawodzie? Mieszkanie dostaniesz za darmo

Do grup zawodowych, którym należy się mieszkanie służbowe, należą żołnierze, policjanci, a także zatrudnieni w straży granicznej i straży leśnej - pisze Bankier.pl. Do 2019 r. taki przywilej obejmował również nauczycieli, którzy pracowali w miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców. Obecnie te ostatnie przepisy już jednak nie obowiązują.