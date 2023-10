Na celowniku starsze auta. Rusza wielka akcja policji i diagnostów

Co najważniejsze, w wyznaczone dni kierowcy będą mogli za darmo skontrolować i ustawić światła w swoich samochodach. Lista stacji, które biorą udział w działaniach, została udostępniona na stronie internetowej policji. Czy to potrzebne? Jak najbardziej. Z danych Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) wynika, że aż 98 proc. polskich kierowców jest oślepianych przez inne samochody, a 40 proc. skarży się, że ich światła świecą za słabo. Analizy ITS wskazują, że tylko ok. 30 proc. pojazdów – spośród wszystkich poruszających się po drogach – ma prawidłowo lub zaledwie akceptowalnie ustawione światła.