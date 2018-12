Na co zwrócić uwagę kupując mieszkanie na rynku pierwotnym?

Mieszkanie kupione na rynku pierwotnym to dobra inwestycja - lepsza jakość i mniejsze koszty eksploatacyjne. Nic dziwnego, że od kilku lat rynek deweloperski rośnie, a wraz z nim ceny mieszkań. Na co zatem zwrócić uwagę kupując mieszkanie od dewelopera?



Po pierwsze, nie bój się pytać dewelopera o interesujące cię zagadnienia. Jeśli nie wiesz jak dokładnie wyglądać będzie plan zagospodarowania przestrzennego inwestycji, albo z jakiego rachunku powierniczego (otwartego czy zamkniętego) będzie korzystał, to nie wstydź się pytać. Szczególnie, że zakupu mieszkania to prawdopodobnie najważniejsza decyzja zakupowa w twoim życiu.

Koniecznie sprawdź czy cena mieszkania zawiera w sobie koszt miejsca parkingowego lub komórek lokatorskich. Do ich zakupu jesteś często zobligowany w umowie, więc są to dodatkowe koszty, które należy wziąć pod uwagę w ustalaniu ceny mieszkania albo szacowaniu inwestycji. Dodatkowo, upewnij się czy będą one wymagać osobnego wpisu w księdze wieczystej. Jednocześnie zapytaj jaka będzie orientacyjna wysokość czynszu i opłat za media oraz kto w przyszłości będzie zarządzał osiedlem (wspólnota mieszkaniowa lub wynajęty zarządca). Nawet jeśli na tym etapie inwestor nie ma wszystkich informacji, to może dostarczyć je w późniejszym terminie.