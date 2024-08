Na tym polu handel z Białorusią się nam opłacił. Ale to już koniec

Co istotne, środa 31 lipca była ostatnim dniem, kiedy polskie jabłka mogły być eksportowane na Białoruś. "Władze w Mińsku zmieniły przepisy i mogliśmy eksportować tam owoce przez cztery miesiące, od początku kwietnia do końca lipca. Przez ten okres skierowaliśmy do naszego wschodniego sąsiada prawie 22 tysiące ton jabłek" - czytamy.