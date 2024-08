Nacięli się na firmę z pompami ciepła. Stracili 30 tys. zł

- Przede wszystkim prokurator będzie musiał ustalić, czy taki majątek jest, od tego trzeba zacząć. Ale to też nie jest ten etap postępowania, bo najpierw musimy mieć dowody na to, że doszło do popełnienia przestępstwa i przedstawić zarzut określonej osobie. Dopiero wtedy możemy podejmować inne działania - wyjaśniła Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.