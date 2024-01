Postawili na pompy. Teraz są załamani

Zgodnie z nowymi taryfami, ceny energii na rok 2024 są niższe o 31,3 procent w stosunku do taryf zatwierdzonych na 2023 rok. To oznacza, że ceny spadną z 1076,7 zł do 739,3 zł. URE podkreślił, że obniżka jest wynikiem spadku cen na rynku hurtowym w stosunku do cen z kontraktów zawieranych w 2022 roku.