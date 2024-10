Nadał paczką 12 kg narkotyków. Oto jak się tłumaczy

Według ustaleń śledczych, Jacek W. przyjechał do Hiszpanii 24 czerwca 2022 r. i wrócił do Olsztyna 27 czerwca. Następnego dnia niemiecki urząd celny przeprowadził kontrolę kontenerów z przesyłkami kurierskimi, w wyniku której odkryto paczkę z 12 kg marihuany zaadresowaną do Olsztyna. Polska Agencja Prasowa poinformowała, że 4 lipca 2022 r. w Olsztynie zatrzymano Jacka W. przy odbiorze przesyłki, której zawartość stanowiła substytut.