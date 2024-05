Nadchodzi zmiana w Biedronkach. Wszyscy klienci ją zauważą

Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu Jeronimo Martins Polska, w wywiadzie dla serwisu wiadomoscihandlowe.pl ujawnił, że obecnie testy elektronicznych cenówek prowadzone są w dziesięciu sklepach. Plan zakłada wdrożenie tej technologii w co najmniej tysiącu sklepów do końca roku. Natomiast we wszystkich sklepach pojawić się mają w ciągu dwóch lat.