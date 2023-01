Najsłabszy grudzień od 10 lat. Import używanych samochodów do Polski mocno w dół

Nowy rok też będzie trudny

I dodają, że lekka tendencja wzrostowa w ostatnich miesiącach nie daje jednak podstawy do optymizmu. "Trwający za naszą wschodnią granicą konflikt w negatywny sposób wpływa nie tylko na nastroje konsumentów, ale także na dostępność surowców i komponentów, co przekłada się na ich wysokie ceny, prowadząc w konsekwencji do wzrostu cen poszczególnych modeli, co nie sprzyja sprzedaży" - czytamy w raporcie.