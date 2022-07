Do Polski wjeżdżają coraz starsze auta. Nabywcy wiele ryzykują

Z kolei udział pojazdów najmłodszych, do 4 lat – jak podaje "Rz" – zmalał z 8,9 do 8 proc. "Prywatny import to najważniejsze źródło zaopatrzenia polskiego rynku wtórnego. Według serwisu Clicktrans, łączącego osoby i firmy szukające transportu samochodów, w 2021 roku najwięcej aut Polacy sprowadzili z Niemiec. Zainteresowanie importem samochodów z niemieckiego rynku rośnie od 2017 r. – w ub. roku jego udział w całości prywatnego importu sięgnął 60 proc." – napisano.