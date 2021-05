Najtańsze GB w kraju? Bierzemy pod lupę ofertę Orange Flex

No to chyba doszliśmy już do momentu, w którym zaczynasz poważnie myśleć o przejściu do Orange Flex. Jak to zrobić? Wystarczy pobrać aplikację z App Store lub Google Play, wybrać jeden z 4 Planów, zarejestrować konto i potwierdzić swoją tożsamość za pomocą zdjęcia dokumentu i… selfie. Później już tylko wybierasz eSIM lub tradycyjną kartę (możesz przenieść swój numer z Orange, Nju mobile lub od innego operatora albo aktywować nowy numer) i aktywujesz swój numer. Masz dwie metody płatności do wyboru: podpinasz kartę płatniczą lub doładowujesz środki za pomocą BLIK-a.