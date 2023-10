Największy bank w Polsce może zablokować dostęp do konta. Klienci mają 30 dni

Takie same zasady dotyczą również adresu e-mail, na który dotychczas związani umową z PKO BP otrzymywali wyciągi elektroniczne oraz adresu do korespondencji, pod który wysyła się listy z przeróżnymi istotnymi informacjami. Aktualizacja danych nie jest skomplikowanym procesem. Możemy skorzystać z aplikacji IKO lub serwisu iPKO, skontaktować się z bankiem telefonicznie lub tez udać się osobiście do któregoś z oddziałów.