Nawet 2200 zł za tonę. Sprawdziliśmy ceny ekogroszku

Ceny ekogroszku na przestrzeni lat

Jeszcze 2 lata temu ceny ekogroszku wyglądały zdecydowanie inaczej. We wrześniu 2021 roku ceny oscylowały w okolicy 800-900 zł, a w październiku wystrzeliły do 1500-1600 zł. Jednak to w 2022 roku ceny węgla oraz ekogroszku biły rekordy ze względu na problemy z jego dostępnością. Wtedy prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do węgla.