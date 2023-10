Kiedy kupować węgiel? Kluczowy jest jeden moment

Kiedy kupić węgiel i na co zwrócić uwagę?

"Fakt" porozmawiał z pracownikiem składu opału Rolpol w Sianowie w województwie zachodniopomorskim, który radzi, by pospieszyć się z zakupami. Jego zdaniem nie ma już co zwlekać z wizytą w skupie, gdyż im bliżej zimy, tym większe prawdopodobieństwo, że ceny węgla wzrosną. Co więcej, mogą także pojawić się trudności z dostępnością.