Składują pod ziemią niebezpieczne odpady. Dyrektor zaskoczony: "Nie wiem o tych śmieciach"

"Substancje niebezpieczne dla ludzi"

Profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach komentuje w rozmowie z serwisem, że to bardzo niebezpieczne substancje, które nie są neutralne dla środowiska. - To prawdopodobnie farby, smary, substancje, które trzeba poddać utylizacji. To, że znajdują się głęboko w ziemi, nie ma żadnego znaczenia. Są to również substancje niebezpieczne dla ludzi i mogą wpłynąć pośrednio na nasze zdrowie - ocenia. - Ten materiał robi wrażenie ze względu na ilość składowanych odpadów i nie jest to rzecz przypadkowa - mówi naukowiec o nagraniach z podziemnego wysypiska.