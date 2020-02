Nawet nie usłyszysz, jak dowiozą ci list i paczkę. Poczta i Żabka testują elektryczną ciężarówkę

Białą ciężarówkę z logo Poczty Polskiej możesz zobaczyć w woj. mazowieckim. Zobaczyć, ale nie usłyszeć – Poczta od 2018 roku testuje elektryczne pojazdy, które mogłyby zasilić jej flotę. Ciężarówka Framo e-truck to najnowszy pomysł firmy na wożenie listów i przesyłek.

– Poczta Polska zgodnie ze znowelizowaną strategią chce zmniejszać emisję CO2 oraz wprowadzać do swojej floty auta elektryczne. Pod koniec 2019 roku dołączyły do niej pierwsze dostawcze elektryki. Obecnie Spółka posiada największą flotę użytkowych e-aut w Polsce. W najbliższych latach chcemy ją rozwijać o kolejne samochody elektryczne i zasilane paliwami alternatywnymi CNG/LNG – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Z kolei Żabka przetestowała auto we Wrocławiu w ramach bezpośrednich dostaw do sieci swoich sklepów, kontynuując strategię rozwoju zeroemisyjnego i przyjaznego dla mieszkańców transportu w miastach. Korzystanie z aut elektrycznych pozwoli Żabce efektywne dostarczać towary do sklepów i jednocześnie zredukować poziom zanieczyszczeń i hałas. Dotyczy to w szczególności dużych aglomeracji, w których placówki sieci znajdują się w centrach.