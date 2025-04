Nawet ponad 1500 zł do zwrotu. Nie zapomnij o tej uldze

Ulga na internet to szansa na odliczenie wydatków związanych z korzystaniem z sieci. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł rocznie na osobę. Małżonkowie mogą skorzystać z podwójnej ulgi, co daje możliwość odzyskania do 1520 zł. Warunkiem jest, by nie korzystali z tej ulgi podatkowej w poprzednich latach lub po raz pierwszy skorzystali w 2023 r.