Nawet władze USA nie mają litości dla dolara. Jest najsłabszy od lat

Nie widać końca przeceny dolara. W środę kurs wymiany spadł poniżej 3,37 zł, co po raz ostatni miało miejsce w grudniu 2014 roku. Wsparciem dla amerykańskiej waluty nie okazało się szybkie porozumienie polityków w sprawie budżetu. Dodatkowo, jej osłabieniu sprzyjają bagatelizujące sytuację słowa amerykańskich przedstawicieli w Davos.

- W ciągu ostatnich 24 godzin skłonność inwestorów do wyprzedaży dolara nasiliła się, przyćmiewając wszystkie inne czynniki - wskazuje Konrad Białas, główny ekonomista TMS Brokers. Dodaje, że na rynku nie ma litości dla dolara, co objawia się tym, że jest wyceniany najniżej od ponad trzech lat i to nie tylko w relacji do złotego, ale i innych głównych walut świata.