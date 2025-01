Wygrał miliony w Eurojackpot. Pokonał go tylko Niemiec

Jednak szczęście dopisało także graczowi z Polski, który zgarnął drugą nagrodę, co również nie zdarza się aż tak często. "Fakt" podaje, że uczestnik gry wzbogaci się o ponad 3,6 mln zł.

To niejedyne wysokie nagrody, które padły w ostatnim czasie w Polsce. Losowanie Eurojackpot w Wigilię Bożego Narodzenia okazało się szczęśliwe dla dwóch osób w Polsce.

Eurojackpot to jedna z najpopularniejszych loterii na Starym Kontynencie, która zadebiutowała w Polsce we wrześniu 2017 r. Losowania odbywają się we wtorki i piątki (między godz. 20:00 a 21:00). Pojedynczy zakład kosztuje 12,50 zł.