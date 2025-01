Nowe przepisy dotyczące renty socjalnej. Ważne zmiany dla rolników

Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w wyniku nowelizacji, maksymalna kwota renty łączonej z rentą socjalną wzrosła z 200 proc. do 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od teraz suma obu rent może wynosić maksymalnie 5 342,88 zł, co stanowi znaczącą poprawę sytuacji finansowej beneficjentów.

Od 1 stycznia 2025 roku osoby zupełnie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji mogą ubiegać się o nowy dodatek dopełniający. Jego miesięczna wysokość wynosi 2 520,00 zł, a wypłaty będą corocznie waloryzowane. Choć prawo do dodatku można było nabyć już w styczniu, pierwsze wypłaty nastąpią dopiero w maju 2025 roku.

Osoby uprawnione do zbiegu renty socjalnej z rolniczą rentą rodzinną i posiadające orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji na dzień 1 stycznia 2025 roku, nie muszą składać wniosków o dodatek dopełniający. KRUS przyzna im to świadczenie z urzędu i zawiesi jego wypłatę do maja 2025 roku, informując beneficjentów stosownym zawiadomieniem.