Niezwykły skarb w woj. świętokrzyskim. Znaleźli narzędzie sprzed 3 tys. lat

We wpisie poszukiwacze wskazują, że zidentyfikowanie skarbu nie było proste. Jednak ich zdaniem jest to "mega znalezisko" archeologiczne.

"Mamy do czynienia prawdopodobnie z miniaturową siekierka z brązu wstępnie datowaną na I tys. p.n.e." - czytamy we wpisie Grupy Ochrony Zabytków Fort. To oznacza, że skarb ma prawie 3 tys. lat.