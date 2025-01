Sprzedawał egzotyczne pająki. Grozi mu do 5 lat więzienia

Zwierzęta znajdują się na liście gatunków chronionych Konwencją Waszyngtońską CITES . Problem polegał na tym, ze mężczyzna nie posiadał certyfikatów i dokumentów wymaganych do sprzedaży egzotycznych zwierząt. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody za ten czyn grozi mu do 5 lat więzienia.

Miłośnik egzotycznych zwierząt to niejedyny sprzedawca, który znalazł się ostatnio na celowniku służb. Wspólna akcja policjantów z Pomorza i funkcjonariuszy KAS , do której doszło w listopadzie 2024 r., doprowadziła do zatrzymania czterech mężczyzn podejrzanych o fałszowanie i wprowadzanie do obrotu podrabianych artykułów chemicznych i spożywczych.

Skonfiskowane produkty obejmują płyny do prania, kawę, perfumy oraz ładowarki do telefonów, które były oznaczone podrobionymi znakami znanych marek, co podnosiło ich wartość rynkową. Produkty przygotowane do sprzedaży były oznaczone jako oryginalne, importowane "prosto z Niemiec", co mogło zwodzić konsumentów. Sprawcom również grozi do 5 lat więzienia.