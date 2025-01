Szukają do pracy częściowo w Niemczech. Dają 11 tys. zł bez wykształcenia

Zakres obowiązków przyszłego pracownika obejmuje roboty budowlane, prace wykończeniowe i pomocnicze. Zatrudniony będzie też regularnie wysyłany do Niemiec na 7-dniowe delegacje . Pracodawca zapewnia mu dowóz, zakwaterowanie i samochód służbowy na miejscu.

Tyle się zarabia w budowlance. Fachowcy dostają tyle, co spece od IT

Kandydat do podjęcia tej pracy nie musi posiadać wykształcenia, ale musi być z zawodu robotnikiem budowlanym. Pracodawca wskazuje, że znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym jest "mile widziana".

W zamian za to firma oferuje wynagrodzenie od 11 696 zł (stawka godzinowa to 73,10 zł brutto, czyli 17 euro brutto).

To niejedyna kusząca oferta pracy, która trafiła ostatnio do centralnej bazy. W grudniu pojawiło się także ogłoszenie o naborze na kierowców w Norwegii .

Ofertę opublikowała firma Strömma Norge AS, która zajmuje się organizacją wycieczek i ma w ofercie np. zwiedzanie miast z autobusów (piętrowych typu hop-on hop-off). Pracownik, który zostanie zatrudniony, będzie kursował na różnych trasach m.in. Oslo, Bergen czy Stryn.

Ukraińcy wyjeżdżają do Niemiec. Tylko jedna rzecz zatrzyma ich w Polsce

Wymagane jest prawo jazdy kat. D. oza tym pracodawca oczekuje, kierowca będzie posługiwał się językiem norweskim w mowie i piśmie (na poziomie A2 - niższy średnio zaawansowany) oraz językiem angielskim (na poziomie B1 - średnio zaawansowany). Oferta jest skierowana do kandydatów bez nałogów .

W zamian za to firma oferuje wynagrodzenie brutto w wysokości od 40 tys. NOK, czyli ponad 14,3 tys. zł miesięcznie. Jest to praca zmianowa z elastycznym grafikiem (w grę wchodzą też nadgodziny) na czas określony (od 1 kwietnia do 31 października 2025 r.). Pracodawca pomaga w znalezieniu zakwaterowania.