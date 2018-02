nc+ wymienia sprzęt. Starego oddać nie trzeba

"Wymień swój dekoder na nowy" - zachęca platforma nc+. Akcja jest najbardziej korzystna dla abonentów, którzy posiadają najstarszy model urządzenia.

Na stronie internetowej platformy cyfrowej nc+ firma oferuje specjalną wymianę sprzętów. Ma to na celu dostosowanie starszych dekoderów do możliwości, jakie daje nowa technologia.

"Oglądaj programy w najwyższej jakości obrazu HD, nagrywaj ulubione programy i oglądaj je, kiedy chcesz. Podłącz dekoder do internetu i zyskaj dostęp do obszernej biblioteki programów na życzenie" - zachęcają administratorzy.

Zdaniem satkurier.pl, może chodzić nie tylko o zapewnienie dostępu do nc+ GO TV, ale i fakt, że wymieniane są wszystkie najstarsze sprzęty na Conax, które były podatne na wyciąganie danych parujących do karty.