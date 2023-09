Nest Bank gwarantuje niższą marżę kredytu firmowego. Wystarczy przedstawić ofertę z innego banku

"Naszym priorytetem jest wspieranie przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności, zapewniając, że mogą w pełni zaufać naszej ofercie i uzyskać najlepsze dostępne na rynku warunki finansowania. Od początku swojej działalności skoncentrowaliśmy się na finansowaniu polskich mikro i małych firm, dopasowując oferty do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Dzięki temu tysiące polskich firm mogło rozwijać swoje biznesy, korzystając z najtańszej na rynku bankowości transakcyjnej. Teraz przedsiębiorcy mają jeszcze więcej powodów, by wybrać Nest Bank – wprowadzamy gwarancję najniższej marży, co pozwoli na obniżenie kosztów ich aktualnych lub nowych zobowiązań i przyczyni się do znaczących oszczędności" – mówi Janusz Mieloszyk, pierwszy wiceprezes zarządu Nest Banku.