Nestle kończy z jednorazowymi opakowaniami, ale z plastiku się nie wycofa

Koncern spożywczy Nestle zapowiedział, że rezygnuje z plastikowych, jednorazowych opakowań. Firma będzie chować swoje produkty do tworzyw wielokrotnego użytku, które podlegają recyklingowi. Jednak zdarzy się to dopiero pod koniec 2025 roku.

Proekologiczna krucjata ruszy lata dzień. Już w lutym koncern planuje pozbyć się słomek dołączonych do niektórych produktów. Następnie wiele marek Nestle przerzuci się na opakowania z papieru. Najpóźniej pod koniec 2025 z fabryk znikną wszystkie warstwy, które są niemożliwe do przetworzenia. Co nie znaczy, że korporacja zrezygnuje całkowicie z plastiku.