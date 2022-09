Niby waloryzacji nie będzie, ale ważne świadczenie i tak wzrośnie. Są wyliczenia

Mimo szalejącej inflacji rząd nie planuje waloryzacji 500 plus dla osób niesamodzielnych. Co nie oznacza, że ono nie wzrośnie - donosi środowy "Fakt". Podwyżkę ma zapewnić podniesienie progu dochodowego, który uprawnia do wypłaty świadczenia. Do tego dojdą wyższe emerytury i renty. Miesięcznie na konta może w efekcie wpływać o co najmniej 200 zł więcej.