Nie daj się "naciąć" w święta i w sylwestra. Oto najważniejsze porady w pigułce

Nietrafione prezenty? Organizator wystawił cię z sylwestrem? W szatni zaginął płaszcz? W takich sytuacjach nie można odpuszczać

"Sweter, który przyniósł Mikołaj, jest za ciasny albo po prostu ci się nie podoba. Jeśli został kupiony przez internet tuż przed świętami, to nie ma problemu. Możesz go odesłać, a za zwrócone pieniądze kupić coś, z czego będziesz zadowolony. Na zwrot w sklepie internetowym masz 14 dni od daty otrzymania przesyłki z towarem. Trudniej będzie, jeśli Mikołaj kupował w tradycyjnym sklepie. Tu wszystko zależy od dobrej woli sprzedawcy. I to on stawia warunki – może w ogóle nie przyjąć towaru, zgodzić się tylko na wymianę, przelać pieniądze na kartę podarunkową czy zażądać oryginalnego opakowania" - tłumaczą urzędnicy.