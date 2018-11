Nie dajmy sobie wmówić, że york i mały kundelek muszą być wyprowadzane na smyczy pod karą grzywny

Od 15 listopada obowiązują nowe przepisy kodeksu wykroczeń, które zwiększają karę za niedopilnowanie zwierzęcia. Nie jest jednak prawdą, że spuszczenie każdego psa ze smyczy skutkować może grzywną. Co więcej, w mocy pozostają lokalne regulaminy dotyczące spacerów z psami.

W ostatnich dniach mogliśmy przeczytać działające na wyobraźnię artykuły, z których wynika, że od 15 listopada wyprowadzanie psów bez smyczy może skutkować nałożeniem na właściciela grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Puszczenie wolno maltańczyka z cała jednak pewnością nie będzie się wiązało z tak dotkliwą karą. Jak zauważa serwis "Halo Ursynów", grzywna może zostać nałożona na właściciela groźnego psa, którego trzyma on na nieogrodzonej posesji lub puszcza wolno podczas spacerów. Może to bowiem zagrażać życiu i zdrowiu innych osób.