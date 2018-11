Nawet 5000 zł grzywny za psa bez smyczy. Nowe przepisy weszły w życie

Kto w najbliższy weekend wybiera się na dłuższy spacer z psem, będzie musiał uważać. Za puszczanie czworonoga bez smyczy właścicielowi może w niektórych przypadkach grozić grzywna nawet 5000 zł. Do tej pory było to 250 zł.

O tym, że pozostawiony bez opieki, agresywny pies pogryzł dziecko słyszymy dość regularnie. Zazwyczaj tłumaczenia są takie same: „właścicielowi zabrakło wyobraźni”. Teraz ma się to zmienić.

Od czwartku właściciel psa stwarzającego zagrożenie będzie już zagrożony karą grzywny w wysokości nie 250 zł (tak było do tej pory), ale aż 5000 zł. Oprócz tego grozi mu nawet kara ograniczenia wolności albo nagana. Jeśli zwierzę zagrożenia nie stwarza, to grzywna wyniesie „tylko” 1000 zł.

Które rasy można uznać za niebezpieczne? To reguluje specjalne rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych. Znajdziemy w nim m. in. pit bulla, buldoga amerykańskiego, doga argentyńskiego, rottweilera czy owczarka kaukaskiego.

Właściciele małych i niegroźnych z natury ras, jak york, chihuahua, mops czy jamnik nie muszą się przesadnie obawiać. Jeśli wyjdą z psem bez kagańca i bez smyczy na spacer po lesie, to nikt nie będzie im z tego powodu robił problemów. – Ważne jest, by w tym wszystkim zachować przede wszystkim zdrowy rozsądek – apeluje mec. Robert Kornalewicz.

Zwiększone zostały również grzywny za „doprowadzenie zwierzęcia do tego, że staje się niebezpieczne” oraz szczucie psem innego człowieka. Tu także trzeba liczyć się z grzywną do 1000 zł, ograniczeniem wolności lub naganą.

Nowy Kodeks wykroczeń to również inne zmiany, uderzające na przykład w sklepowych złodziei. Wykroczeniem będzie bowiem kradzież do sztywnej wartości 500 zł. Do tej pory limit ten wynosił 25 proc. minimalnego wynagrodzenia i zmieniał się co roku.