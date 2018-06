Nie każdy ojciec zasługuje na laurkę. Miesięcznie przybywa 650 dłużników alimentacyjnych

Statystyczny dłużnik alimentacyjny to mężczyzna między 35 a 44 rokiem życia zamieszkujący Górny lub Dolny Śląsk albo Mazowsze. W sumie alimentów na dzieci nie płaci 301 tys. ojców, a ich zadłużenie wynosi 11,4 mld zł.

Na koniec maja tego roku liczba dłużników alimentacyjnych wpisanych do bazy BIG InfoMonitor wynosiła 317 953 osób, a ich łączna zaległość przekroczyła 11,8 mld zł. Spośród niewspierających dzieci 301 034 osoby to wyłącznie ojcowie, którzy tak jak rekordzista potrafią nie płacić na dzieci latami i zgromadzili w sumie prawie 11,4 mld zł zaległych świadczeń.

- Po rozstaniu się partnerów zazwyczaj to matkom sąd powierza władzę rodzicielską, ewentualnie przyznaje ją obojgu rodziców, ale dziecko lub dzieci wychowują się u mamy, jedynie od czasu do czasu widując się z ojcem. Po rozpadzie związku rolą ojców, staje się przede wszystkim finansowe wspieranie dzieci. Jak pokazują statystyki z naszej bazy panowie nie wywiązują się z tego najlepiej. Niepłacący ojcowie działają na szkodę dzieci, ale także wszystkich, bowiem część niepłacących rodziców wyręcza z ich obowiązku Państwo wypłacając na dzieci pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. Rocznie potrafi to być ok. 1,5 mld zł – mówi Halina Kochalska, ekspert BIG InfoMonitor.