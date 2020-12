Nie ma cwaniaka nad Polaka. Kasjerzy mówią, jak kombinujemy na zakupach

- No chyba że w godzinach dla seniorów. Wtedy w sklepie jest plaża i większość załogi idzie na śniadanie - żartuje pani Agata, która od kilku lat pracuje w jednym z najpopularniejszych dyskontów w Polsce.

Przed świętami ruch w sklepach jest jeszcze większy, a wszystkie grudniowe niedziele były do tej pory handlowe. - Jest dużo pracy, ale też wiele ciekawych klientów. Książkę można by było napisać - żartuje kobieta.

Kasjerzy, z którymi udało nam się porozmawiać, nie mają wątpliwości: Polacy lubią kombinować. I choć zdecydowana większość klientów nie chce naginać przepisów, to część wciąż nie ma z tym wielkiego problemu.

W swoim gronie pracownicy handlu są całkiem rozmowni. Gdy jednak się przedstawiliśmy i poprosiliśmy administratora grupy o rozpoczęcie dyskusji w temacie i przekazanie chętnym kontaktu do nas, zostaliśmy z forum usunięci bez słowa.

"Banany bez skóry"

Wcześniej jednak udało nam się namówić kilku kasjerów na rozmowę. Wszyscy mówią wprost - najwięcej pola do nadużyć klienci mają w przypadku produktów na wagę.

- Obrywanie gałązek i szypułek od pomidorów to już klasyka. Zawsze kilka gramów na wadze da się zaoszczędzić - śmieje się pan Arkadiusz. On w jednym ze sklepów w zachodniej Polsce pracuje niecałe dwa lata.

Przytacza jednak historię, która w jego miejscu pracy obrosła już niemal legendą. - Kobieta przed 50-tką na każdych zakupach obrywała liście z kalafiora i wrzucała je do skrzynki albo rozrzucała wokół. My to później musieliśmy sprzątać, żeby w sklepie nie było bałaganu - opowiada.