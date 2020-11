Oszustwo w kasie samoobsługowej. 20-latka złapana na gorącym uczynku

Historię "pomysłowej" studentki opisuje "Gazeta Wrocławska". Kobieta wpadła na pomysł, że wykorzysta kasę samoobsługową w Biedronce do oszustwa.

Na kasie kładła kolejne produkty, ale wszystkie kasowała jako buraki. Wszystko po to, by zapłacić mniej niż rzeczywista wartość jabłek, bananów czy gruszek, które znalazły się w jej koszyku.

Funkcjonariusze przewieźli pomysłową klientkę na komisariat, gdzie usłyszała zarzut kradzieży oraz oszustwa. Szczególnie ten drugi może okazać się dotkliwy. Kodeks karny przewiduje za to nawet pozbawienie wolności.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza tego typu historia. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o 16-latku z Białegostoku, który z tego samego powodu został ze sklepy wyprowadzony w kajdankach. On stwierdził, że się pomylił przy zakupach, a brakujące 2,12 zł od razu zwrócił. To jednak nie pomogło.