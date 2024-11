Nie oddał 900 tys. zł. Komornik jest bezradny przez metodę na kościół

Program "Państwo w Państwie" na Polsacie podaje, że Rafał C. zadbał o rejestrację swojego gospodarstwa jako obiektu sakralnego Kościoła Naturalnego. Dzięki temu, komornik nie może przeprowadzić zajęcia, co komplikuje zabezpieczenie majątku, którego wartość oscyluje wokół miliona złotych. Mężczyzna oczekuje, że będzie się do niego zwracać jako "misjonarz Rafał".