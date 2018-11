Nie szczepisz, twoje dziecko nie idzie do żłobka. Poznań walczy z antyszczepionkowcami

Priorytetowe traktowanie dzieci z kompletem szczepień przy rekrutacji zarówno do miejskich, jak i prywatncyh żłobków zakłada pomysł władz Poznania. W ten sposób ratusz chce walczyć z narastającą plagą odmów szczepień dzieci.

Nowe zasady mają trafić do miejskiego "Programu opieki nad dziećmi do lat trzech". Co ważne, premiowanie szczepionych dzieci nie będzie dotyczyć tylko naboru do żłobków samorządowych, ale także prywatnych z dofinansowaniem z budżetu Poznania.