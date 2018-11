Projekt likwidujący obowiązkowe szczepienia odrzucony. Sejm niemal jednogłośny

Sejm niemal jednogłośnie odrzucił obywatelski projekt ustawy, który likwiduje obowiązek szczepień ochronnych. Za odrzuceniem opowiedziało się 354 posłów, 10 było przeciw, 16 osób wstrzymało się od głosu.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek oświadczyła, że decyzja partii jest taka, że „szczepienia będą obowiązkowe. Nic się w tej kwestii nie zmieni, nie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami”. Zapytana o to, czy nad nowelizacją przepisów pracuje Ministerstwo Zdrowia, oświadczyła, że z jej wiedzy wynika, że nie.

Przypomnijmy, że sejmowa większość przed kilkoma tygodniami nie zgodziła się na odrzucenie projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych w pierwszym czytaniu.Skierowano go do komisji, co posłowie PiS tłumaczyli tym, że partia obiecała, że nie będzie głosowała za odrzucaniem projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu.