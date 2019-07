Nie trzeba się "zapisywać" na tańsza energię. Tauron ostrzega przed oszustami

Uważajcie na oszustów, którzy podszywają się pod pracowników spółki Tauron. Firma nie zatrudnia akwizytorów, by chodzili po domach i oferowali usługi na lepszych warunkach – ostrzega Tauron.

Dostawca energii przewiduje, że wkrótce zacznie dostawać zapytania od zatroskanych klientów, którzy nie wiedza, czy dobrze zrobili, podpisując umowę z akwizytorem. Skąd to przekonanie? Ma to związek z tak zwaną ustawą prądową, która ma gwarantować niższe ceny również dla gospodarstw domowych.

A jeśli ktoś już zawarł umowę z oszustem? Spółka wyjaśnia, że choć podpis na umowie oznacza przyjęcie jej warunków, to z każdej umowy na dostawy energii elektrycznej podpisanej poza lokalem przedsiębiorstwa, np. w domu, można odstąpić w terminie do 14 dni od jej zawarcia. W takim przypadku klient nie jest zobowiązany do zapłaty żadnej kary umownej, nawet wtedy, gdy przewidywała to umowa.