Podatek od nieruchomości. Nie dostałeś pisma? Oto, co powinieneś zrobić

- Nie wiem co teraz, termin jest już dzisiaj, a ja nie dostałam zawiadomienia. Ja nie wiem czy teraz mam płacić czy nie, czy będą jakieś konsekwencje – pisze do nas jedna z internautek. Termin zapłaty trzeciej raty podatku od nieruchomości mija 15 września. Co z osobami, które nie zapłaciły na czas?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nie dostałeś zawiadomienia o podatku od nieruchomości? Co dalej? (money.pl, Fot: Rafał Parczewski)