Nie zgłosił dużej gotówki na granicy, słono pożałował. Bolesna kara dla Białorusina

Administracja celno-skarbowa przypomina, że osoba, która przewozi co najmniej 10 tys. euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach, musi na granicy unijnej pisemnie zgłosić te środki funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej lub Straży Granicznej. Dotyczy to nie tylko osób wjeżdżających z kraju, który nie jest w UE, do państwa należącego do Wspólnoty. Działa to także w drugą stronę: trzeba zgłosić gotówkę, jeśli wyjeżdżamy poza Unię.