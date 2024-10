Niebezpieczne chemikalia w ubraniach. Niepokojące wyniki badań

Jak podano w komunikacie, w ośmiu partiach akcesoriów do ćwiczeń (chodzi o piłki, mata, skakanka, hantle) stwierdzono przekroczoną zawartość ftalanów. Największe przekroczenie, na poziomie ponad 32 proc., stwierdzono w hantlach do ćwiczeń, dopuszczalna zawartość to nie więcej niż 0,1 proc.