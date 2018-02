Niebezpieczne zabawki z Chin. Mogą powodować astmę

Osiemset chińskich zabawek z wysoką zawartością ftalanów zatrzymali funkcjonariusze celno-skarbowi z Białegostoku. Niebezpieczne produkty na szczęście nie trafiły do sprzedaży.

Partię 800 zabawek z Chin zgłosiła do odprawy jedna z podlaskich firm. Chodzi o zestaw składający się m.in. z plastikowego stetoskopu i termometru. Po kontroli dokumentów zapadła decyzja o skierowaniu przesyłki do badań laboratoryjnych.

Jak Informuje Izba, ftalany to syntetyczne związki obecne w artykułach z tworzyw sztucznych, nadające im elastyczność, stosowane również w produkcji farb i lakierów. Są bardzo niebezpieczne. Mogą być przyczyną astmy i prowadzić do zaburzeń układu nerwowego, zwłaszcza u dzieci. Przy dłuższym kontakcie ze skórą ftalany mogą się wchłaniać do organizmu i są łatwo rozpuszczalne w ślinie.