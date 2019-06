Niebezpieczny pomost i molo. Właściciel działki musi się liczyć z konsekwencjami

Za bezpieczeństwo ludzi przebywających na pomoście czy molo zawsze odpowiada właściciel działki, na której stoi taka konstrukcja. I jeśli jest spróchniała czy zardzewiała, właściciel może spodziewać się kary, a nawet nakazu rozbiórki.

W środę wieczorem na zalewie w Siemiatyczach zawaliła się część drewnianego pomostu. Grupa nastolatków wpadła do wody. Cztery osoby, z niegroźnymi obrażeniami, trafiły do szpitala.

- Zazwyczaj najpierw właściciela takiego pomostu się upomina i nakazuje mu przywrócenie instalacji do stanu, który zgadza się z decyzją wodnoprawną, jaką musi mieć, żeby go legalnie postawić - mówi Daniel Kociołek z Wód Polskich. - Jeśli to nie pomaga, to można nakazać rozbiórkę.