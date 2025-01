Brzoska ogłosił konkurs. Można wygrać 10 tys. zł

"InPost nie zwalnia tempa i umacnia swoją pozycję lidera w Europie!" - wskazał Brzoska we wpisie na portalu LinkedIn .

W poście szef polskiej firmy ogłosił nietypowy konkurs. "Pokaż mi w komentarzu pod tym postem (lub pod postem na moim Instagramie lub X) Paczkomat InPost we Francji, Hiszpanii lub Portugalii w kreatywny sposób! " - wyjaśnił.

Jak dodał, osobiście wybierze "najciekawsze lub najśmieszniejsze zdjęcie". Autor fotografii otrzyma 10 tys. zł lub 2,5 tys. euro "za kreatywność". Brzoska zapowiedział, że wyniki konkursu poznamy do niedzieli (2 lutego).

Wysłaliśmy InPostem paczkę do Włoch. Brzoska ma co poprawiać

Wysłaliśmy InPostem paczkę do Włoch. Brzoska ma co poprawiać

W tym samym wpisie szef InPostu zaprezentował nowe dane na temat rozwoju sieci Paczkomatów za granicą . Jak zauważył, firma posiada już ponad 12 tys. punktów na Półwyspie Iberyjskim oraz 700 paczkomatów we Francji.

Brzoska wyliczył, że na koniec 2024 r. Grupa InPost posiadała ponad 82 000 punktów Out od Home (OOH) w 9 krajach. Łącznie ma 47 tys. Paczkomatów, 35 tys. punktów PUDO, a w ubiegłym roku obsłużyła 1,1 mld przesyłek.

"To pokazuje jedno - nasze innowacyjne rozwiązania idealnie wpisują się w styl życia konsumentów w całej Europie. Klienci oczekują elastyczności, wygody i ekologicznych opcji dostawy - i właśnie to im dajemy!" - podkreślił szef InPostu we wpisie.