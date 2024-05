Niedaleko Polski rolnicy szukają pracowników. Zarobki? Nawet 12 tys.

Ile zarabiają traktorzyści w Rumunii

Jak pisze Termene.ro, powołując się na rolników, zarobki wyspecjalizowanych kierowców kombajnów są wysokie, bo jest to sprzęt wart kilkaset tysięcy euro i wymagający konkretnych umiejętności. Stawki zaczynają się od 4000 lejów (ok. 3,5 tys. zł) dla kierowców starych maszyn. Na nowych można zarobić nawet 12-14 tys. lejów (ok. 10-12 tys. zł).