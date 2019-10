Niedzielny zakaz handlu bez wpływu na frekwencję w kościołach

Częściowy zakaz handlu w niedzielę na razie nie wpłynął na zwiększenie frekwencji w polskich kościołach – wynika z raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

- Potrzebujemy jeszcze dwóch, trzech, czterech, pięciu lat, żeby tę tendencję zweryfikować. Natomiast rośnie odsetek osób, które uczestniczą w mszach świadomie, przystępując do komunii świętej. Trzeba jasno zauważyć, że zakaz handlu wpłynął na wzrost aktywności Polaków w szeroko pojętej kulturze. To jest zadanie dla Kościoła, żeby tę działalność kulturalną również animować, bo wtedy istnieje niemała szansa, że te osoby również będą praktykować religijnie - zauważył Bartosz Łukaszewski z ISKK, cytowany przez PAP.

Z kolei Sławomir Nowotny z ISKK, podsumowując na konferencji prasowej wyniki badań, stwierdził, że treść życia Polaków zmienia się i praca przestaje być głównym elementem, wokół którego organizowane jest życie. Jak dodał, "to, co mówią Polacy, że najważniejszą dla nich wartością jest rodzina, nie znaczy, że to jest taka rodzina, którą chcielibyśmy widzieć, oparta na trwałym, nierozerwalnym związku małżeńskim z dziećmi".