Niemieccy kierowcy odetchną. Koniec z monopolem na części

W Niemczech w końcu zapanuje konkurencja na rynku samochodowych części zamiennych. Rząd przedstawił projekt odpowiedniej ustawy.

Po długoletniej batalii o uwolnienie niemieckiego rynku samochodowych części zamiennych władze w Berlinie w końcu podjęły odpowiednie kroki. Gabinet Angeli Merkel zdecydował, że elementy nadwozia, które chronione były do tej pory wzorami przemysłowymi, będą mogli oferować także niezależni producenci. Powinno to doprowadzić do spadku cen.